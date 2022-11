Iraanse geestelijke: veroordeel Russische invasie en drone-aanvallen

Het is volgens Mohajeri "een goed teken" dat de Iraanse minister zaterdag heeft toegegeven dat er drones zijn geleverd. Maar hij vindt dat de regering ook moet toegeven dat die "gefaald" heeft om te voorkomen dat het Russische leger ze inzet in Oekraïne, schrijft de in Londen gevestigde Iraanse nieuwszender Iran International .

Amirabdollahian beweerde echter dat het ging om een beperkt aantal drones, dat al voor de invasie zou zijn verkocht. Maar Oekraïne en de VS noemen dat een nieuwe leugen. Het Oekraïense leger zegt honderden kamikazedrones te hebben neergehaald. Volgens de regering in Kiev heeft Rusland aanvankelijk 2400 Iraanse drones besteld.

Lange tijd hield Iran vol dat het geen aanvaldrones had geleverd aan Moskou, ondanks het opstapelende bewijs dat Rusland onder meer Iraanse kamikazedrones inzet in Oekraïne . Afgelopen zaterdag gaf minister van Buitenlandse Zaken Amirabdollahian uiteindelijk toe dat deze vliegende bommen aan Rusland zijn geleverd.

De afkeurende boodschap van de hoofdredacteur is opvallend, omdat de krant direct gelieerd is aan het regime. Binnen de groep conservatieve machthebbers lijkt er dus verdeeldheid te bestaan over de hulp aan Rusland.

De kritiek van Mohajeri stond gisteren op de voorpagina van krant Jomhouri-e-Islami, waarvan hij hoofdredacteur is. In het stuk, waarover de Britse krant The Guardian schrijft , richt hij zich direct tot de minister van Buitenlandse Zaken van Iran. "Waarom heb je na het uitbreken van de oorlog niet tegen Rusland gezegd dat het geen recht heeft om Iraanse drones te gebruiken in Oekraïne? Bovendien: waarom heb je het niet openlijk veroordeeld dat Rusland deze oorlog is begonnen?"

Een conservatieve geestelijke in Iran heeft openlijk kritiek geuit op de regering vanwege de Iraanse militaire en diplomatieke steun aan Rusland. Masih Mohajeri is er bijvoorbeeld fel op tegen dat het Russische leger Iraanse drones gebruikt om Oekraïne te bombarderen.

We zouden een verklaring van Rusland moeten eisen waarom we betrokken zijn geraakt bij de oorlog.

Teheran en Moskou zouden al nieuwe afspraken hebben gemaakt over het sturen van extra raketten en aanvalsdrones, meldde persbureau Reuters eind oktober op basis van Iraanse functionarissen. Volgens Amerikaanse inlichtingendiensten heeft Iran eveneens militair adviseurs naar de Krim gestuurd om Russische militairen te trainen in het gebruik van de drones.

Mohajeri is niet de enige in Iran die zijn onvrede over de militaire hulp aan Rusland heeft geuit. De voormalige ambassadeur voor Rusland, Nematollah Izadi, zei gisteren tegen het Iraanse staatspersbureau ILNA dat de betrokkenheid bij de oorlog in Oekraïne "onze belangen niet dient".

Volgens de nieuwssite vindt de oud-ambassadeur zelfs dat "we een verklaring van Rusland moeten eisen waarom we betrokken zijn geraakt bij de oorlog."

'Er is nog tijd'

Wat geestelijke Mohajeri betreft had Teheran sowieso de rol van bemiddelaar moeten spelen om de oorlog in Oekraïne te beëindigen. "Er is nog tijd om het beleid te veranderen", schrijft hij. Het is volgens hem niet in het belang van Iran om zich wat betreft buitenlandbeleid afhankelijk te maken van Rusland.

Het relaas van de conservatieve Mohajeri komt op een gevoelig moment. Iran is al weken het toneel van demonstraties tegen het regime. Ondanks keihard optreden van veiligheidstroepen is het de machthebbers niet gelukt de protestbeweging de kop in te drukken.