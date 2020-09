López sterkste in titanenstrijd op Col de la Loze, Roglic pakt 0.17 op Pogacar

Robert Gesink moest aan het begin van de slotklim lossen en kwam op 15.33 als 25ste boven. Daar hoorde hij dat zijn kopman Roglic 17 seconden had gewonnen op Pogacar. "Perfect", aldus Gesink. "Het was echt een zware dag. Op de Madeleine was er al echt een hoog tempo, maar we waren nog keurig met zijn zessen."

Dat tempo werd eens niet door Jumbo, maar door Bahrain-McLaren bepaald. "Het was een cadeautje dat we niet veel hoefden te doen", glunderde Gesink. "In de radio zeiden ze: dit is perfect, precies het tempo dat wij ook wilden."

Gesink verwacht nog een heel zware rit op donderdag. "Misschien hadden we grotere verschillen verwacht. Maar zolang het in ons voordeel is, vind ik het best."