Kämna, Carapaz en Alaphilippe weer in kopgroep in zware Alpenrit

Richie Porte is een van de klassementsrenners die de afgelopen bergetappes steeds in de buurt van Roglic en Pogacar wist te blijven. Wat kunnen we van hem verwachten in het hooggebergte? Zijn ploegleider, Steven de Jongh, verwacht wel wat van de Australiër die nu zesde staat in het klassement (+2.13): "Richie weet alles van de laatste col, hij heeft hem verkend. En zijn moraal is goed."

De Jongh denkt dat het vandaag in de laatste vijf steile kilometers een man-tegen-man-gevecht zal worden. En dan zal ook de hoogte (de top van de Col de la Loze ligt op 2.304 meter) een rol gaan spelen. Normaal gesproken is dat het terrein van de Colombianen, die in hun thuisland ook op hoogte wonen en trainen en daardoor beter met die omstandigheden om kunnen gaan. Maar volgens De Jongh zou dat in deze Tour wel eens anders kunnen zijn: "Het verschil met vorig jaar is dat veel Colombianen niet veel thuis zijn geweest en daardoor niet veel tijd op grote hoogte hebben gezeten. Ik denk dat daardoor het voordeel van de Colombianen een beetje weg is."

Bekijk het interview met Steven de Jongh voor de 17de etappe: nos.nl/video/2348540