Utrecht CS eerste station met inlevermachine voor statiegeldflesjes

Utrecht Centraal is het eerste station in Nederland waar plastic statiegeldflesjes kunnen worden ingeleverd. Reizigers kunnen vanaf vandaag de flesjes kwijt in een inlevermachine. Per dag verdwijnen nu nog 11.000 flesjes op het station in de prullenbak.

"Door een QR-code te scannen via een app krijg je vrijwel meteen 15 cent statiegeld op je rekening gestort. Voor een grotere fles ontvang je 25 cent", zegt een woordvoerder van NS tegen RTV Utrecht. Het statiegeld kan ook geschonken worden aan een organisatie die zich inzet tegen plasticvervuiling.

Ook Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Eindhoven krijgen dit jaar nog inlevermachines op de hoofdstations. "Dat zijn meer dan 15 miljoen kleine plastic flesjes per jaar die alleen al op deze vijf grote stations ingezameld kunnen worden", meldt de woordvoerder.

De NS wil de machines uiteindelijk op vijftig stations neerzetten. Het vervoersbedrijf heeft met ProRail en het Rijk afgesproken dat de stations in 2040 afvalvrij zijn.