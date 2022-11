Stem van Nederlandse Nobelprijswinnaar klinkt na bijna 100 jaar

Een bijzondere geluidsopname van bijna 100 jaar oud is opgedoken in het Rijksmuseum Boerhaave in Leiden. Te horen is de Nederlander Willem Einthoven. Die won in 1924 de Nobelprijs voor de Fysiologie of Geneeskunde. - NOS

Einthoven (1860-1927) won in 1924 de Nobelprijs voor Fysiologie of Geneeskunde voor zijn uitvinding van de snaargalvanometer, een apparaat dat de elektrische activiteit van het menselijk hart registreert. Hiermee nam hij het eerste cardiogram (ECG) ooit op. Deze methode wordt nog steeds gebruikt voor het verkrijgen van informatie over de hartspier, bijvoorbeeld bij hartritmestoornissen.

Geluid uit wasrol

Het was nog best ingewikkeld om de stem van Einthoven uit de wasrol te krijgen, zei Grob in het NOS Radio 1 Journaal. De techniek van geluidsopnames maken met een wasrol heeft in tegenstelling tot vinyl geen opleving gehad, legt hij uit. "We hebben best lang gezocht, maar vonden de techniek uiteindelijk bij Tim de Wolf. Hij kan het geluid nog afspelen, zonder de opname te beschadigen."

Voor Grob persoonlijk betekent het geluidsfragment veel. Foto's en brieven van Einthoven kende hij al, maar zijn stem had de conservator nog nooit gehoord. "Kippenvel, dit maak je in je carrière waarschijnlijk maar een keer mee."