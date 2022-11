Landen halen recordaantal IS-vrouwen en kinderen uit Syrische kampen

De repatriëring van buitenlandse vrouwen en kinderen uit Syrië die gelinkt zijn aan Islamitische Staat was nog nooit zo hoog. Dat meldt persbureau Reuters op basis van berichten van de Koerdische autoriteiten in Syrië.

In 2022 haalden landen 577 IS-vrouwen en -kinderen terug, tegen een gemiddelde van rond de 300 over de afgelopen jaren. Nederland repatrieerde dit jaar voor zover bekend een kleine zestig vrouwen en kinderen, het merendeel vorige week. De teruggehaalde vrouwen worden overgedragen aan justitie en de kinderen aan jeugdbescherming.

Leven in het kalifaat

Duizenden vrouwen en kinderen vertrokken tot 2019 naar Syrië om daar in het zelfverklaarde 'kalifaat' van terreurgroep IS te leven. Nadat door de VS gesteunde Koerdische troepen het gebied hadden veroverd, werden de vrouwen en kinderen ondergebracht in detentiekampen.

Vanwege de slechte leefomgeving in die kampen riepen internationale organisaties landen op om de mensen terug te halen. Veel landen waren daar terughoudend in, onder meer uit angst voor terroristische aanslagen.

Frankrijk bekritiseerd

Duitsland haalde tot nu toe dit jaar vijftig mensen terug. Frankrijk al meer dan honderd, nadat de Franse regering onder meer door de Verenigde Naties was bekritiseerd vanwege de eerdere weigering om burgers te repatriëren. België haalde in 2022 zes vrouwen en tien kinderen terug.

Volgens de Koerden zitten er nog meer dan 10.000 buitenlandse vrouwen en kinderen in de kampen in het noordoosten van Syrië. Mensenrechtenorganisaties roepen landen op om hun burgers zo snel mogelijk terug te halen.