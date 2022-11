Meer bescherming voor Brabantse boeren tegen drugscriminelen

Boeren in Brabant krijgen een nieuw middel in handen om drugscriminelen te weren uit hun leegstaande schuren. Ze kunnen voortaan beschikken over een speciaal opgesteld model-huurcontract. Het idee is dat drugscriminelen erdoor worden afgeschrikt.

De gevolgen voor een boer bij wie een drugslab wordt ontdekt, kunnen groot zijn, ook als die boer niets van het lab afwist. "Als je er als boer niet te veel over nadenkt en zomaar ruimtes verhuurt, en in die ruimte gebeuren verkeerde dingen, dan loop je het risico dat je vervolgd gaat worden en dat je bedrijf gesloten wordt", zegt een woordvoerder van boerenorganisatie ZLTO tegen Omroep Brabant.

Afspraken

De Brabantse gemeenten Meierijstad, Boekel en Bernheze hebben nu met de politie, het Openbaar Ministerie en ZLTO een convenant gesloten. Een model-huurcontract met extra bepalingen is onderdeel van de afspraken.

Zo moet een boer de achtergrond van de huurder checken en mag de huur niet contant worden betaald. Ook moet de boer altijd toegang hebben tot de verhuurde ruimte en met foto's kunnen laten zien dat hij de ruimte vier keer per jaar controleert. De boer is ook verplicht te melden als er iets mis is.

Volgens de afspraken lopen boeren die zo'n contract gebruiken ook veel minder kans om strafrechtelijk vervolgd te worden als er toch een drugslab wordt ontdekt op hun terrein.