Autobanden en plastic verpakkingen grootste veroorzakers microplastics

Microplastics komen steeds meer voor in het milieu. Uit een nieuw rapport van onderzoeksinstituut TNO blijkt dat er in Nederland 291 kiloton (291 miljoen kilo) microplastics op de grond, in de bodem en in het water zitten. Als er niets aan de verspreiding van microplastics wordt gedaan, loopt de hoeveelheid op tot 1031 kiloton in 2050.

Microplastics zijn vaste plastic deeltjes, kleiner dan 5 millimeter. Ze komen vrij bij de slijtage van plastic of (synthetisch) rubberproducten. Omdat het gebruik van plastic in de afgelopen decennia exponentieel is toegenomen, zijn microplastics inmiddels "echt overal te vinden", stelt TNO. Ook in het menselijk lichaam zijn microplastics aangetroffen, bijvoorbeeld in de longen.

Rubber in de berm

Autobanden, verpakkingen, landbouwfolie en textiel zijn in Nederland de grootste bronnen van microplastics, concludeert het onderzoeksinstituut. Omdat autobanden wel 10 tot 20 procent slijten tijdens hun levensduur komen er veel rubberen microplastics naast de wegen terecht. Een groot deel blijft in de berm liggen en vergaat niet.

Plastic verpakkingen en landbouwfolie worden vaak niet netjes opgeruimd of gerecycled. Als het plastic op straat of in de natuur achterblijft, komen er microplastics in de bodem terecht.