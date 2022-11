Vanavond op tv: Asieloverleg VVD • MBO is belangrijk

Crisisoverleg VVD

De VVD-fractie in de Tweede Kamer is begonnen aan overleg met partijleider Rutte over de asielwet. Binnen de coalitie wordt al weken gepraat over een wet van staatssecretaris Van der Burg om asielzoekers beter te spreiden over gemeenten.

De fractie heeft er moeite mee dat gemeenten gedwongen kunnen worden om mee te werken en vindt dat er ook afspraken moeten worden gemaakt over het beperken van de instroom. Het is nu aan de premier om een crisis te bezweren.

In Nieuwsuur volgen het overleg op de voet.