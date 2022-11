Bol.com gaat antisemitische boeken weren

Bol.com gaat boeken met een antisemitische inhoud weren. Het bedrijf heeft daarover afspraken gemaakt met de Nationaal Coördinator Antisemitismebestrijding, Eddo Verdoner. Bol.com is de eerste partij waarmee afspraken zijn gemaakt over het bestrijden van antisemitisch materiaal.

"Het begon allemaal vorig jaar na een aantal incidenten op Bol.com en een paar aangiften", zegt Verdoner in het NOS Radio 1 Journaal. "Als gerenommeerde winkel moet je zulke producten niet willen aanbieden. Ik wil het verdienmodel achter antisemitisme en complottheorieën aanpakken. Dit initiatief komt naast het strafrecht."

Volgens Verdoner gaat het om boeken die echt strafbaar zijn en dus helemaal niet verkocht mogen worden en om boeken die net niet strafbaar zijn, maar wel duidelijk antisemitisch. "Webwinkels moeten zich daartegen weren. Ze moeten preventief kijken of antisemitische boeken in hun collectie zitten, niet reactief."

Medewerkers gaan boeken beoordelen

Bol.com heeft met verscheidene experts over het onderwerp gesproken, onder meer met het Meldpunt Discriminatie Regio Amsterdam en Artikel 1 Midden Nederland. "Dat heeft geresulteerd in een toetsingskader voor boeken. Daarmee kunnen onze medewerkers discriminerende boeken, zoals boeken met antisemitische inhoud, beoordelen. Op basis van een detectie-, beoordelings- en meldingssysteem beslist bol.com of een boek online blijft, een informatielabel krijgt, of offline gehaald wordt", staat in een verklaring van de webshop.

"Door deze kennis te delen, kunnen andere webshops daar ook van profiteren", zegt de Nationaal Coördinator Antisemitismebestrijding. "Begin komend jaar willen we een bijeenkomst houden met alle betrokken partijen om de ervaringen uit te wisselen."

Marktplaats wil meedoen

Een woordvoerder van Marktplaats wil graag met de nationaal coördinator om tafel. "Een speciaal team houdt zich bij ons doorlopend bezig met het proactief bestrijden van allerlei soorten misbruik van het platform."

Volgens de woordvoerder heeft Marktplaats regels opgesteld om discriminerende, racistische en beledigende advertenties te kunnen weren. "Ook wordt er geregeld overlegd met maatschappelijke organisaties als het Centrum Informatie en Documentatie Israël (CIDI) over de mogelijke aanstootgevende aard van advertenties."