Rutte na overleg met fractie: aan de slag met te hoge asielcijfers

De bijeenkomst van premier Rutte met de VVD-Tweede Kamerfractie ging volgens hem niet zozeer over de wet om asielzoekers te spreiden, maar vooral over de bezorgdheid van de fractie over de hoge asielinstroom. Na afloop van het overleg met de fractie zei hij verder dat hij er als voorman van de VVD mee aan de slag gaat. "Want die aantallen zijn inderdaad te hoog." Het gesprek duurde bijna drieënhalf uur.

Binnen de coalitie wordt al weken gepraat over een wet van staatssecretaris Van der Burg om asielzoekers beter te spreiden over gemeenten. Maar al die discussies zijn tot nu toe zonder resultaat gebleven, vooral doordat de VVD zich verzet. De fractie heeft er moeite mee dat gemeenten gedwongen kunnen worden om mee te werken en vindt dat er ook afspraken moeten worden gemaakt over het beperken van de instroom van asielzoekers.

Premier en VVD-leider Rutte schoof kort na 10.15 uur aan bij de fractie, in een poging om de impasse te doorbreken. Dat is een uitzonderlijke stap. Na het vertrek van Rutte werd de fractievergadering van de VVD voortgezet zonder de premier.

Volgens Rutte gaat dat vervolg vooral over de spreidingswet. Hij wilde daar verder weinig over kwijt. Rutte noemde het gesprek met de fractie indringend en goed. Hij benadrukte dat hij niet bij de fractie was als premier, maar als VVD-voorman.

Rutte kwam vanochtend aan in het Kamergebouw, en wilde toen niets zeggen: