Rutte bij VVD-fractie voor overleg over asielwet

De VVD-fractie in de Tweede Kamer is begonnen aan overleg met premier Rutte over de asielwet. Binnen de coalitie wordt al weken gepraat over een wet van staatssecretaris Van der Burg om asielzoekers beter te spreiden over gemeenten.

Maar al die discussies zijn zonder resultaat gebleven, vooral doordat de VVD zich verzet. De fractie heeft er moeite mee dat gemeenten gedwongen kunnen worden om mee te werken en vindt dat er ook afspraken moeten worden gemaakt over het beperken van de instroom.

Premier en VVD-leider Rutte is nu aangeschoven bij de fractie, in een poging om de impasse te doorbreken. Dat de premier zich op die manier rechtstreeks met de fractie bemoeit, is uitzonderlijk; het wordt door velen gezien als een aanwijzing dat de politieke spanning rond de wet oploopt.

Voor het begin van de vergadering wilde geen van de deelnemers iets inhoudelijks zeggen, ook Rutte niet. Op de vraag of het een spannende dag wordt, gaven Kamerleden antwoorden als "Het is altijd een spannende dag."

Dit zei politiek verslaggever Wilma Borgman vooraf over het VVD-beraad: