Blatter over toewijzing WK aan Qatar: 'Foute keuze, ik droeg verantwoordelijkheid'

De 86-jarige Zwitser pleitte in 2010 zelf voor een WK in 2022 in de Verenigde Staten. In de combinatie met het WK van 2018, dat bij dezelfde stemming aan Rusland werd toegewezen, zag hij daar een politieke boodschap van verbroedering in.

"Het zou een gebaar van vrede zijn geweest als die twee politieke tegenstanders het WK na elkaar georganiseerd hadden."

Blatter toonde zich in de jaren na de toewijzing van het WK aan Qatar ook al kritisch over de gemaakte keuze. In 2014 betuigde hij al eens spijt. Daadwerkelijke stappen om het land het toernooi te ontnemen ondernam de FIFA onder zijn leiding evenwel niet.

Binnenkort verschijnt een documentaire van Netflix over de frauduleuze praktijken bij de FIFA onder Blatters leiding.

Van Praag: 'Had nooit mogen gebeuren'

Michael van Praag, de oud-voorzitter van de KNVB die in 2010 een bid deed voor een WK in Nederland, vermoedde bij de toewijzing van het WK aan Qatar al dat er sprake van corruptie was. "De FIFA had toen meteen een onderzoek moeten starten", vertelde hij vorige week bij NPO Radio 1.

"Ik heb daar ook bij Blatter op aangedrongen. Maar toen ze alle stadions gingen bouwen, kon de FIFA niets meer. Dan waren er enorme claims gekomen. Het WK had zo nooit naar Qatar mogen gaan."

Van de 22 FIFA-bestuurders die de WK's van 2018 en 2022 hebben toegewezen, zijn er later zestien veroordeeld voor of gelinkt aan corruptie. "Michel Platini, toen preses van de UEFA, wilde het WK van 2022 in Amerika", vertelt Van Praag.

"Totdat er een delegatie uit Qatar naar Nicolas Sarkozy (de Franse president, red.) ging. Of Platini toch maar even voor Qatar wilde lobbyen, schijnt Sarkozy hem te hebben gevraagd. PSG viel even later in Qatarese handen en de zoon van Platini kreeg een mooie baan. Frankrijk zal er ook wel niet slechter van geworden zijn."