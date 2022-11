Aanpak seksueel geweld tegen jongeren moet beter: 'Situatie zorgelijk'

"Seksueel geweld tegen kinderen komt veel voor en heeft langdurige gevolgen voor slachtoffers", stelt Rijken in het rapport. "Daarbij is het verontrustend om te zien dat tieners relatief vaak opnieuw slachtoffer worden van een delict."

Bovendien komt 35 procent van de 13- tot en met 17-jarigen binnen vijf jaar opnieuw in beeld bij de politie als slachtoffer. In meer dan de helft van de gevallen gaat het dan wederom om een zedendelict of ernstig geweld.

Uit cijfers van statistiekbureau CBS blijkt dat zo'n 37 procent van de meisjes en 13 procent van de jongens in de leeftijd van 15 tot en met 17 jaar te maken heeft gehad met een vorm van seksueel geweld of seksuele intimidatie.

Het bestrijden van seksueel geweld tegen jongeren moet een stuk beter, stelt de Nationaal Rapporteur Mensenhandel en Seksueel Geweld tegen Kinderen in een nieuw rapport . Volgens Nationaal Rapporteur Conny Rijken is de situatie zorgelijk.

Preventie is volgens Rijken van essentieel belang. De rapporteur pleit voor meer aandacht voor seksuele en relationele vorming in het voortgezet onderwijs en het mbo.

Uit onderzoek van het expertisecentrum seksualiteit Rutgers blijkt dat het merendeel van de docenten biologie en maatschappijleer in het voorgezet onderwijs geen gebruik maakt van aanvullend lesmateriaal. "Daarvoor hebben scholen en hulporganisaties wel de juiste kaders nodig", legt rapporteur Rijken uit.

"Hier ligt een belangrijke rol voor de nationale overheid, die sterker richting kan bieden aan scholen over het geven van voorlichting over seksualiteit en seksuele diversiteit, waarmee een bijdrage geleverd wordt aan de preventie van seksueel geweld tegen kinderen."

Onduidelijke specialistische hulp

In het rapport komt ook naar voren dat het voor slachtoffers onduidelijk is van welke specialistische hulp ze gebruik kunnen maken, en waar ze hiervoor moeten zijn. "Deze hulp is niet altijd beschikbaar en het aanbod is versnipperd", zegt Rijken. "Een landelijke entree kan helpen om ervoor te zorgen dat slachtoffers op de juiste plek terechtkomen en juiste ondersteuning krijgen."