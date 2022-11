Garcia wint WTA Finals na overtuigende overwinning op Sabalenka

Caroline Garcia heeft in Forth Worth de WTA Finals op haar naam geschreven. De 29-jarige Française was in de finale de Belarussische Aryna Sabalenka de baas met 7-6 (4), 6-4.

De finalisten waren aan elkaar gewaagd en serveerden uitstekend. In de tiebreak van de eerste set moest Sabalenka zes punten op rij aan haar opponente laten. Het enige breekpunt van de wedstrijd wist de Belarussische niet weg te werken in de tweede set.

Garcia serveerde de partij uit en werd zo na Amélie Mauresmo in 2005 de tweede Française die het slottoernooi van het tennisseizoen wint. Ze sloot het vorige jaar af als nummer 74 van de wereld, nu doet ze dat op plek vier.

Swiatek verslagen

In de halve finales had Sabalenka nog knap gewonnen van Iga Swiatek. De Poolse nummer een van de wereld had in de groepsfase al haar partijen op overtuigende wijze gewonnen.

In de andere halve finale won Garcia van de Griekse Maria Sakkari.