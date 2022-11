Belastingvrije 'jubelton' verdwijnt, ouders komen snel nog even over de brug

Rijke Nederlanders maken snel nog even de zogeheten 'jubelton' over aan hun kinderen. Want vanaf 1 januari mag je deze belastingvrije 106.671 euro niet meer schenken aan iemand voor de koop van een huis of afbetalen van een hypotheek. Verschillende notarissen zeggen dat ze nu meer klanten hebben dan voorheen. "Het begint echt storm te lopen", zegt de Rotterdamse notaris Aniel Autar. "Ik heb op een dag zo vier of vijf cliënten over de vloer hiervoor." "Ik heb meer cliënten dan anders voor de jubelton", zegt ook notaris Mirjam Bos uit het Friese Grou. "Ook wel bijzonder is dat het soms om kinderen gaat die juist vanwege die schenking nu een huis zoeken. Zo van: laten we dan maar een huis kopen." 'Niet hele ton' "Mensen zijn er heel erg mee bezig, we krijgen enorm veel vragen hierover", zegt Lucienne van der Geld van Netwerk Notarissen, een keten van 150 kantoren. Ze merkt ook dat sommigen niet meteen een ton schenken, maar een kleiner bedrag. Want dat mogen ze de komende twee jaar nog aanvullen tot het maximum. "Hun kind heeft dan nog niet direct koopplannen, maar daarmee houden ze de mogelijkheid wel open." Ook hypotheekadviseur De Hypotheker zegt meer vragen te krijgen over de jubelton, met name over het spreiden van de schenking. Drie type klanten Volgens notaris Autar zijn er grofweg drie soorten klanten. "Ten eerste mensen die gewoon ontzettend veel geld hebben. Niet alleen ouders die schenken aan kinderen, maar ook grootouders." Een tweede groep heeft eerder een woning gekocht voor hun kind. "Die kunnen die nu alvast deels belastingvrij aan hun kind schenken." En dan zijn er nog mensen die schenken om ervoor te zorgen dat bij overlijden kinderen minder erfbelasting hoeven te betalen. Niet alle notarissen die we spraken zeggen nu al meer vragen te krijgen over de jubelton. Sommigen verwachten het drukker te krijgen als het jaar echt ten einde loopt.

De jubelton werd in 2013 tijdelijk ingevoerd om de huizenverkoop te stimuleren, die toen door de kredietcrisis op zijn gat lag. Na ruim een jaar verdween de regeling even, maar in 2017 werd die voor langere tijd ingevoerd. Toen was het nog precies 100.000 euro, sindsdien is het bedrag ieder jaar geïndexeerd. Huizenprijzen opstuwen De afgelopen jaren, toen de huizenprijzen hard stegen, kwam er veel kritiek. Kinderen van rijke ouders konden met de ton op zak meer bieden op een huis en dat zou de huizenprijzen opstuwen. En het zou oneerlijk zijn ten opzichte van starters zonder rijke ouders. "Dit is een belangrijke stap die bijdraagt aan een eerlijker speelveld onder starters en de ongelijkheid vermindert", zei woonminister De Jonge over de afschaffing. De jubelton zal nog wel jarenlang effect hebben op de woningmarkt, want de afschaffing gaat geleidelijk. De overheid verwacht door het einde van de regeling uiteindelijk jaarlijks zo'n 8 miljoen euro extra aan schenkbelasting en erfbelasting binnen te krijgen.