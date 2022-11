Oekraïners die 'zonder sticker' in Nederland zijn in de problemen

Een deel van de Oekraïense vluchtelingen in Nederland maakt zich zorgen of ze wel in Nederland kunnen blijven. Afgelopen maanden deelde de IND aan zo'n 68.000 Oekraïners in Nederland een verblijfssticker uit, maar een paar honderd Oekraïners vielen buiten de boot. Strikt genomen vallen zij net buiten de Europese beschermingsrichtlijn. Sinds het uitbreken van de oorlog in Oekraïne zijn er zo'n 100.000 Oekraïners naar Nederland gekomen. Wie oud genoeg is mag hier werken, maar daar is sinds 1 november wel een speciale sticker voor nodig. Werkgevers moeten daar ook op controleren. De stickers bewijzen dat Oekraïners onder 'Tijdelijke Beschermrichtlijnen' vallen en dus een verblijfsstatus hebben. De IND laat weten dat mensen zonder sticker worden verzocht terug te keren, tenzij ze een asielprocedure starten.

Waarom sommige Oekraïners geen sticker krijgen Gemeenten konden alle Oekraïners die hun identiteit en nationaliteit aantoonden inschrijven in de Basisregistratie Personen. Ze kregen dan een bsn-nummer waarmee ze konden werken. Maanden later begon de IND met het uitreiken van de verblijfsstickers. Bij die procedure werd pas echt getoetst of de gevluchte Oekraïners wel onder de Europese beschermingsrichtlijn vallen. In een aantal gevallen is dat niet zo, omdat de vluchtelingen in een ander land een geldig visum hadden of niet in Oekraïne waren toen de oorlog met Rusland uitbrak. Zo kan het gebeuren dat een groep van honderden Oekraïners eerst wel mocht blijven, maar nu toch weg moet.

Advocaat Marjon Peeters: "Ik word gebeld door werkgevers die dolblij met hun personeel zijn en daar nu ineens afscheid van moeten nemen." Ze heeft nu bezwaarprocedures lopen voor een aantal cliënten. "Die krijgen nu te horen dat ze uit de opvang moeten en hun baan kwijt zijn, terwijl ze niet weten waar ze heen moeten." Bij Vluchtelingenwerk Nederland kwamen meldingen binnen van Oekraïners zonder sticker die hun opvangplek moeten verlaten. Ook bij de stichting Opora, die zich hardmaakt voor Oekraïense vluchtelingen in Nederland, is een aantal van dit soort voorbeelden bekend. De Vereniging van Nederlandse Gemeenten heeft dit soort signalen niet ontvangen.

Tweetal maakt zich zorgen "Ik ben Oekraïner, kom uit Marioepol, maar werkte op een tijdelijk werkvisum in Polen. Daar heb ik mijn partner Serghii leren kennen", zegt Mykhailo Fodorov. Hij is vluchteling in Nederland. "We besloten om niet te lang in Polen te blijven, omdat de stad waar wij werkten heel homofoob is. Kort na het uitbreken van de oorlog, op 21 april, zijn we naar Nederland gekomen." Fodorov en zijn partner waren naar eigen zeggen eind oktober aan de beurt bij de IND. "We zijn enorm geschrokken van de uitkomst en hadden geen idee dat we geen sticker zouden krijgen. Onze advocaat stapt naar de rechter." Beide mannen werken in een restaurant, maar moeten nu dus stoppen omdat ze geen sticker krijgen. Fodorov benadrukt dat ze nergens naartoe kunnen omdat er van hun huizen niets meer over is.

"Het grootste deel van de tientallen signalen die wij recent kregen gaat om Oekraïners die bij het uitbreken van de oorlog op een tijdelijk visum in een ander land verbleven" , zegt Martijn van der Linden van Vluchtelingenwerk Nederland. "Meestal ging het om een werkvisum in Polen, een enkele keer om Bulgarije en Hongarije. Vluchtelingenwerk merkt dat gemeenten nu niet goed weten hoe ze met deze groep moeten omgaan." De stickeroperatie van de IND is snel gegaan, in een paar maanden tijd hebben dus 68.000 mensen zo'n sticker gekregen. Dat heeft volgens advocaat Peeters ook nadelen. "Het zijn afspraken van twee tot vijf minuten, mensen krijgen niet de kans om zich goed te verweren. Ze weten niet wat de regels zijn en kennen ook de consequenties niet." Ook Anastasiia Sakhniuk van Opora heeft bezwaren tegen de snelheid van het proces. "We horen van mensen dat zij niet wisten wat de consequenties zijn van het niet hebben van een sticker. Daar worden ze nu ineens mee geconfronteerd."

Mikhailo Fodorov (de grote man achter) en zijn partner Serghii, zijn zus (rechts), haar twee zonen en een aantal familieleden - NOS