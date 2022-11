Amerika beslist vandaag hoeveel macht Biden moet inleveren

Komt het toch weer neer op een handjevol staten. Met flinterdunne verschillen in de peilingen. Maandenlang slingerde het beeld van de verkiezingen voor de Amerikaanse Senaat heen en weer; van de Republikeinen die op rozen zaten, naar de populariteit van president Biden die toch een opleving had, naar Republikeinen die zelfs kans maken in Democratische districten.

Het is de dag van de midterm-verkiezingen in Amerika: voor zetels in het Congres en de macht in de afzonderlijke staten. In veel staten wordt al weken gestemd; per post of in mobiele drop boxes. Vandaag zijn ook overal in het land stembureaus open, vanavond begint het tellen van de stemmen.

Een verkiezing met als grote troef de meerderheid in de Senaat. Lukt het de Republikeinen om naast een vrijwel zekere overwinning in het Huis van Afgevaardigden ook in de Senaat de meerderheid te pakken? Dan kunnen ze de komende jaren niet alleen het beleid van president Biden blokkeren, maar nemen ze de facto het roer van het landsbestuur over.

Verkiezingen met giftig randje

Peilingen zijn unaniem: de kans is levensgroot dat de Republikeinen die meerderheid in het Huis heroveren. Voor de Senaat, het machtige orgaan van honderd zetels, twee voor iedere staat van de VS, ligt de race nog open. Met voor zeker zes zetels een onmogelijk te voorspellen uitkomst. Als de Republikeinen drie van die zes winnen, dan nemen ze de macht in de Senaat over.