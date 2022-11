Inflatie zakt iets, maar voeding en kleding steeds duurder

De inflatie is nog altijd uitzonderlijk hoog, maar neemt niet verder toe. In oktober kwam de inflatie uit op 14,3 procent, een maand eerder was dat 14,5 procent.

Het Centraal Bureau voor de Statistiek heeft dat bekendgemaakt op basis van de 'eigen' rekenmethode. Vorige week kwamen de cijfers volgens de Europese rekenmethode al naar buiten.

De prijzen van energie daalden de afgelopen maand iets. Op de wereldmarkt nam de prijs van gas sterk af en dat leidde ertoe dat de prijzen van nieuwe energiecontracten iets daalden.

Aan de andere kant werden voeding en kleding nog wel duurder. Voeding was 14 procent duurder dan een jaar geleden. In september was de prijsstijging nog 12,8 procent. Vooral brood, graan en zuivel stegen in prijs. Kleding was 9,4 procent duurder dan een jaar eerder.

Verschillende meetmethode

Ook volgens de Europese rekenmethode nam de inflatie in oktober iets af, werd vorige week bekend. Volgens dat cijfer was de inflatie in Nederland 16,8 procent.

De belangrijkste verschillen tussen de Europese rekenmethode en de 'eigen' methode van het CBS is dat in de laatste kosten worden meegenomen die bijzonder zijn voor Nederland, zoals woonkosten, contributies en belastingen.