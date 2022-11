Wekdienst 8/11: VVD vergadert over de asielwet • Amerikanen naar stembus voor de midterms

Goedemorgen! De VVD vergadert over de asielwet, waar de partij als enige coalitiepartij tegenstander van is. En de Amerikanen stemmen vandaag voor een nieuw Huis van Afgevaardigden, en een deel van de Senaat.

Maar eerst het weer: Vandaag trekken wolkenvelden over ons land, aan zee valt ook een bui. Bij een matige tot krachtige zuidenwind wordt het zo'n 16 graden. De komende dagen blijft het zacht novemberweer, vanaf donderdag is het ook zo goed als droog.

Wat heb je gemist?

Donald Trump heeft in een toespraak in Ohio aangekondigd dat hij volgende week dinsdag met "een heel grote aankondiging" komt. Verwacht wordt dat hij zich opnieuw verkiesbaar gaat stellen voor de presidentsverkiezingen.

De afgelopen dagen noemde hij het al "heel, heel, heel waarschijnlijk" dat hij zich weer mengt in de strijd om het Witte Huis. "Ik zal het waarschijnlijk opnieuw moeten doen, hou het in de gaten", zei Trump. De presidentsverkiezingen zijn in november 2024.