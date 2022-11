Spanning bij VVD loopt op, trekt Rutte fractie over streep voor asielwet?

Een VVD-staatssecretaris die zijn eigen partij niet aan zijn zijde heeft bij een asielwet; een VVD-fractievoorzitter die ten onrechte denkt dat haar fractie een deal zal goedkeuren; een VVD-achterban die moties voorbereidt om een wet - nog voor die is gepresenteerd - af te keuren; een premier en VVD-partijleider die naar de fractie toe moet om het allemaal vlot te trekken: zelden was er binnen de VVD zo veel spanning en stond er zo veel op het spel.

De VVD is in crisis om het asielbeleid, en een deel van de fractie en achterban zit er geharnast in. Er is weerstand tegen het plan dat gemeenten gedwongen kunnen worden asielzoekers te huisvesten. Er moet meer duidelijkheid komen over het beperken van de instroom, voordat meer druk op gemeenten wordt gelegd om mensen op te vangen, is het idee. En het moet tijdelijk worden, vindt de fractie.

Deadline weer gemist

Staatssecretaris Van der Burg legt al maanden voor de camera's uit dat de wet van groot belang is: de spreiding is nu niet eerlijk verdeeld en de opvang loopt spaak. Over de chaotische taferelen deze zomer buiten het aanmeldcentrum in Ter Apel was bijna iedereen in Den Haag het eens: die waren schrijnend en onhoudbaar en er moesten snel oplossingen komen.

Coalitiepartijen sloten in augustus een deal die een deel van die oplossing moest zijn, waarmee onder meer de rem op gezinshereniging gezet zou worden om de instroom in te perken. Na weken van onderhandelen waren ingewijden vrijdag nog hoopvol over het bereiken van definitieve overeenstemming.

Ook gisteren herhaalde Van der Burg nog maar eens de noodzaak van een wet om de spreiding over gemeenten eerlijk te verdelen, en met de wet het verplichten gemakkelijker te maken. Hij is teleurgesteld dat hij voor "de derde keer een deadline" niet haalt . Maar de klus moet volgens hem geklaard. "Of ik er nu zit of een ander."

Maar bij een asielinstroom die harder gaat dan gedacht, werkt het verplicht verspreiden van tienduizenden mensen over gemeenten volgens veel VVD'ers ontwrichtend. En of de wet nu dwang-, drang- of spreidingswet genoemd wordt: binnen de fractie wordt de druk van een groot deel van de verontruste achterban gevoeld.