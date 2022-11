Trump sorteert opnieuw voor op deelname aan presidentsverkiezingen

Donald Trump heeft in een toespraak in Ohio aangekondigd dat hij volgende week met "een heel grote aankondiging" komt. Algemeen is de verwachting dat hij zich opnieuw verkiesbaar wil stellen bij de presidentsverkiezingen.

Afgelopen dagen noemde hij het al "heel, heel, heel waarschijnlijk" dat hij zich weer mengt in de strijd om het Witte Huis. "Ik zal het waarschijnlijk opnieuw moeten doen, hou het in de gaten". Hij wil nu volgende week dinsdag vanuit zijn woning in Mar-a-Lago in Florida met een bekendmaking komen. De presidentsverkiezingen zijn in november 2024.

Midterms

Trump is in Ohio om campagne te voeren voor de Midterms, de tussentijdse verkiezingen voor het Huis van Afgevaardigden en een deel van de Senaat. De Democraten hebben nu nog een nipte meerderheid in beide huizen. De verwachting is dat de Democraten het Huis waarschijnlijk verliezen, de strijd om de Senaat zal er eveneens om hangen.

Trump speelt een cruciale rol bij de tussentijdse verkiezingen. Veel van de Republikeinse kandidaten zijn naar voren geschoven door hem of krijgen zijn uitgesproken steun.

Voor president Biden staat er veel op het spel. Mochten de Democraten de macht in het Congres verliezen, blijft er voor Biden nauwelijks speelruimte over om in de resterende tijd van zijn ambtsperiode nog wat voor elkaar te krijgen.

Biden voert dan ook actief campagne en waarschuwt Amerikanen dat de democratie op het spel staat.

Correspondent Lucas Waagmeester legt uit waarom de verkiezingen ook een stresstest zijn voor de Amerikaanse democratie: