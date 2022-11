Nigeriaanse weduwen staken hun zaak tegen Shell

Vier Nigeriaanse weduwen die een zaak hadden aangespannen tegen Shell vanwege de executie van hun mannen staken hun juridische procedures. Eerder dit jaar oordeelde de rechtbank in Den Haag dat niet bewezen is dat het olieconcern in de jaren 90 getuigen heeft omgekocht en dus niet verantwoordelijk gehouden kan worden voor de executies.

De negen mannen waren activisten tegen de vervuilende oliewinning in Ogoniland, in het zuiden van Nigeria. Ze werden in de jaren 90 opgepakt en werden door een militaire rechtbank ter dood veroordeeld. Ze werden bekend als de Ogoni Nine, met onder hen ook de Nigeriaanse schrijver Ken Saro-Wiwa.

In een verklaring waar persbureau Reuters over bericht, schrijft de advocaat van de weduwen dat ze teleurgesteld en gefrustreerd zijn, maar dat ze niet in hoger beroep gaan omdat de zaak al zo lang voortsleept. "Daardoor herbeleven ze de verschrikkelijke gebeurtenissen, terwijl onzeker is wat het oplevert."

Shell trof in 2009 een schikking van 15,5 miljoen dollar met families van slachtoffers. Anderen probeerden via processen in andere landen genoegdoening te krijgen.

Het olieconcern herhaalt dat het de beschuldigingen altijd heeft ontkend, om eraan toe te voegen dat dat niets afdoet aan de "tragische gebeurtenissen van 1995".