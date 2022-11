Spelers en staf FC Groningen staan RTV Noord weer te woord

Spelers, staf en medewerkers van FC Groningen zijn weer beschikbaar voor interviews aan RTV Noord. Dat heeft FC-directeur Wouter Gudde gezegd in een gesprek met de omroep.

De selectie en trainer van FC Groningen stelden vrijdag een boycot in tegen RTV Noord. Dit gebeurde naar aanleiding van een artikel over spits Paulos Abraham, wiens hond een andere hond zou hebben doodgebeten. Volgens directeur Wouter Gudde wilde de selectie met de persstop een statement maken, omdat de berichtgeving in hun ogen "te ver ging".

De beslissing om de regionale omroep niet te woord te staan was maar voor een wedstrijd, zo zegt Gudde en dus zijn spelers en medewerkers van de club per direct weer beschikbaar voor interviews.

Inperking journalistieke bewegingsvrijheid

Wel stelt de club een aantal voorwaarden aan de verdere samenwerking in het lopende voetbalseizoen. Zo staat FC Groningen onder meer na afloop van een wedstrijd nog maar één interview met een speler toe en een vraaggesprek met de trainer. Tot nu stelde de club geen grenzen aan het aantal interviews na de wedstrijd.

RTV Noord betreurt het besluit van FC Groningen. Hoofdredacteur Pieter Sijpersma: "Al met al is dit een inperking van onze journalistieke bewegingsvrijheid. Bovendien is het publiek dat de wedstrijden van FC Groningen via onze kanalen volgt hiervan de dupe."

Sijpersma benadrukt dat we in een vrij land leven. "Een goede journalist laat zich niet de wet voorschrijven door een directeur of voorlichter."