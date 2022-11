Real Madrid lijdt eerste nederlaag en moet koppositie aan Barcelona laten

Rayo Vallecano kwam al vroeg in de wedstrijd op voorsprong, door een treffer van Santi Comesana. Maar Real maakte die achterstand zonder goed te spelen weer ongedaan. Door een strafschop van Luka Modric en een rake kopbal van Eder Militao leek het erop dat de ploeg van Carlo Ancelotti de zaak weer op de rit had.

Real, dat Karim Benzema en Antonio Rüdiger miste door blessures en Toni Kroos door een schorsing, kwam er ook in de tweede helft nauwelijks aan te pas. In een intense wedstrijd bleef Rayo er vol voor gaan.

Vlak nadat de gepassioneerde coach Andoni Iraola met rood was weggestuurd vanwege protesteren, kantelde de wedstrijd definitief in het voordeel van Vallecano. Na een handsbal van Daniel Carvajal gaf de scheidsrechter, net als bij Real in de eerste helft, na het raadplegen van de VAR een strafschop.

Courtois heel even de held

Keeper Thibaut Courtois was heel even de held, omdat hij de strafschop van Oscar Trejo wist te stoppen. Maar omdat de doelman te vroeg van zijn lijn kwam en Carvajal te vroeg het zestienmetergebied in liep, moest de penalty opnieuw. In de herkansing deed Trejo het beter en verschalkte de Argentijn Courtois.

Real zette nog een slotoffensief in. Dat leverde in de laatste minuut een enorme kans op voor Rodrygo, maar die schoot van dichtbij over. In de tien minuten blessuretijd moest Rayo met man en macht verdedigen, maar uiteindelijk sleepte de ploeg die nu knap achtste staat de drie punten uit het vuur.

Barcelona speelt dinsdagavond tegen Osasuna, donderdag neemt Real het op tegen Cadiz. Het is voor beide teams de laatste wedstrijd voor het WK.