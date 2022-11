Roda JC verliest bij Jong AZ, Eindhoven en Almere winnen wel van beloftenploegen

Vol schroom liepen de spelers van Roda JC naar het uitvak in Wijdewormer op het trainingscomplex van AZ. Met aanvoerder Dylan Vente voorop verontschuldigden de spelers zich bij de tientallen uit Kerkrade meegereisde fans.

Die excuses waren wel op zijn plaats, want Roda liet bitter weinig zien tegen Jong AZ en verloor kansloos met 2-0. Die stand was al bij rust bereikt. De talenten van AZ kwamen op voorsprong via een fraaie aanval. Zico Buurmeester zette een één-tweetje op met Yusuf Barasi, kapte zijn man uit en schoot knap raak.

De 2-0 op kwam volledig op het conto van de ervaren Roda JC-verdediger Ted van de Pavert. Enkele seconden voor het rustsignaal schoof hij de bal op eigen helft zomaar in de voeten van Barasi, die vrije doortocht had naar het doel en eenvoudig scoorde.