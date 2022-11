Recordinternational Sneijder gaat Ihattaren helpen om bij Juventus wél te slagen

Ihattaren werd in januari door Juventus verhuurd aan Ajax. Aanvankelijk was de technisch begaafde middenvelder verre van fit. Aan het begin van het huidige seizoen liet Ihattaren weten het plezier weer te hebben gevonden, na een moeilijke periode. Hij speelde een prima voorbereiding, maar vervolgens verdween de middenvelder van de trainingen.

Van Hanegem

Wegens bedreigingen uit het criminele circuit kon Ihattaren zich namelijk enige tijd niet vertonen bij Ajax. Privé was het een roerige periode voor de 20-jarige Utrechter. Zijn verloving met een 17-jarige influencer werd na enkele weken alweer verbroken en een auto van de voetballer ging in vlammen op.

Sneijder is niet de eerste oud-topvoetballer die als privétrainer met Ihattaren aan de slag gaat. Eerder werd hij al door oud-international Gerald Vanenburg onder handen genomen. Vorige week vertelde Willem van Hanegem dat Ihattaren hem om hulp gevraagd had. Toen Ihattaren binnen een week niet reageerde, hoefde het voor 'De Kromme' niet meer.

Ihattaren kon Sneijder wel overtuigen om hem te helpen. "We hebben de eerste dagen veel gepraat, testjes gedaan en vandaag zijn we begonnen met trainen", vertelt de oud-speler van onder meer Ajax, Real Madrid en Internazionale. "Hij staat er heel positief in, het is een zware periode voor hem geweest. Hij zegt ook dat hij fout is geweest. Hij beseft dat dit zijn laatste kans is."