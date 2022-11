Nageeye hoopte op meer, ook al is hij beste Nederlander ooit op marathon New York

Nooit eerder haalde een Nederlander het podium in de meest prestigieuze marathon op aarde. Toch was Abdi Nageeye niet helemaal tevreden. "Ik zei tegen mezelf: nummer één of twee, en ik werd derde. Ik heb te veel energie verspeeld in de eerste helft, denk ik."

Sla de New York Times van maandag 7 november 2022 open en het staat er echt bovenaan de veertien pagina's tellende bijlage met alle gerende tijden van deelnemers aan de New York Marathon: 3. Nageeye, A. 02.10.31.

Tuurlijk is Nageeye zich bewust van zijn prestatie zondag in de Verenigde Staten. "Zeker, eerste majorpodium, grootste marathon ter wereld, maar ik wilde meer", zegt de marathonloper op de stoep midden in Manhattan.

De gele taxi's, fietsers met helmen op en rode brandweerwagens met loeiende sirenes sjezen weer tussen de wolkenkrabbers door. Een etmaal ervoor waren de drukke straten nog van de hardlopers.

In pittige omstandigheden van 21 graden kronkelden de 42 kilometer en 195 meter traditiegetrouw door de vijf wijken van New York. De eerste kilometers door Staten Island en Brooklyn kon Nageeye winnaar Evans Chebet nog bijbenen, maar op de grote brug over de East River van Queens naar Manhattan en later The Bronx moest hij de Keniaan laten gaan.

'Geen jongen die bluft'

Op dat moment liep de ontketende Braziliaan Daniel Do Nascimento al twee minuten voor op de achtervolgers. "Het was een gekke wedstrijd", zegt Nageeye een dag later. "Een Braziliaanse jongen ging er als een gek vandoor en op gegeven moment maak je je zorgen, want het gat bleef groeien. En het is niet een jongen die bluft."

Maar toen Do Nascimento na 28 gerende kilometers plots een dixie langs het parcours binnenglipte, bleek dat de Braziliaan in moeilijkheden zat. Chebet, de uiteindelijke nummer twee Shura Kitata en Nageeye roken hun kans en passeerden even later Do Nascimento, die totaal uitgeput wankelend naar het asfalt was gegaan.