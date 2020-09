Kamer over kabinetsplannen en startschot campagne

Vandaag en morgen debatteert de Tweede Kamer over het beleid voor komend jaar. De beschouwingen, die traditiegetrouw volgen op Prinsjesdag en gaan over de Rijksbegroting, worden dit jaar ook en vooral gezien als het begin van de campagne voor de Tweede Kamerverkiezingen. Die zijn komend jaar in maart.

Nieuwsuur doet uitgebreid verslag van het debat. Vanavond volgt de duiding met onder meer Arjan Noorlander.