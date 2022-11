Gewonden van steekpartij in kliniek Balkbrug weer thuis

De twee medewerkers van de kliniek in Balkbrug die zaterdag gewond raakten bij een steekincident en naar het ziekenhuis moesten, zijn weer thuis. Dat meldt de Dienst Justitiële Inrichtingen in een verklaring.

In de kliniek CTP Veldzicht stak zaterdag een patiënt in op medewerkers. Daarbij kwam een vrouwelijke medewerker om en raakten twee andere vrouwelijke personeelsleden ernstig gewond. De dader heeft zichzelf daarna van het leven beroofd met het mes.

In de kliniek is er grote bedroefdheid over de gebeurtenis, zegt directeur Hanny van Geffen in een verklaring. Vanochtend was er een personeelsbijeenkomst, die volgens haar emotioneel verliep. "De verslagenheid in de kliniek is enorm. Ondanks alle verdriet is er ook de vastberadenheid en professionaliteit om het werk door te laten gaan."

Onderzoek

Naar het steekincident in het Centrum voor Transculturele Psychiatrie Veldzicht in Balkbrug wordt door het Openbaar Ministerie een strafrechtelijk onderzoek gedaan. Ook de Inspectie Justitie en Veiligheid doet er onderzoek naar.

De inspectie bekijkt onder meer hoe de kliniek heeft gehandeld in aanloop naar, tijdens en na het steekincident.