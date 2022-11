Poetins vertrouweling Prigozjin zegt dat hij verkiezingen VS beïnvloedt

Het bericht is geplaatst aan de vooravond van de 'midterms', waarbij de Amerikanen een nieuw Huis van Afgevaardigden kiezen, en ook mogen stemmen voor een deel van de zetels in de Senaat.

"We hebben ons ermee bemoeid, we bemoeien ons er nu mee, en we zullen ons ermee blijven bemoeien. Zorgvuldig, nauwkeurig, chirurgisch en op onze eigen manier", schreef Prigozjin op VKontakte, een Russische variant op Facebook. "Tijdens onze nauwkeurige operaties zullen we zowel de nieren als de lever in één keer verwijderen." Hij legde verder niet uit wat hij daar precies mee bedoelde.

Correspondent Rusland Iris de Graaf

"Prigozjin's bericht roept vooralsnog meer vragen op dan het beantwoordt. Al een tijdje verspreidt zijn persdienst berichten en opmerkingen op sociale media die voornamelijk grof zijn, vol haat en sarcasme. Prigozjin reageerde op een vraag van een journalist, die wilde weten of Rusland zich inderdaad bemoeide met de midterms. Volgens sommigen is het antwoord sarcastisch, anderen zien er een regelrechte bekentenis in.

Hoe dan ook: eerdere beschuldigingen van inmenging in de Amerikaanse verkiezingen van 2016 werden door zowel Prigozjin als het Kremlin tot nu toe altijd stellig ontkend. Het feit dat hij de afgelopen tijd zo prominent allerlei bekentenissen doet die recht tegen de Kremlin-lijn ingaan - betrokkenheid bij Wagner, inmenging bij de verkiezingen - is in elk geval opvallend.

De afgelopen tijd had Prigozjin ook al veel kritiek op de militaire leiding in Rusland, en hij opende vorige week publiekelijk een Wagner 'militair-trainingscentrum' in St. Petersburg. Dat alles kan gezien worden als een poging tot het ondermijnen van de huidige machthebbers. Wellicht wil hij een grotere rol spelen in het militair leiderschap van Rusland, of hogerop komen in de regering."