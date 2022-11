Seksisme en wangedrag of niet: 'De vrouwelijke F1-coureur komt eraan'

Het is bijna vijftig jaar geleden dat een vrouw verder kwam dan de kwalificatieronde, en meereed in de Formule1. Ook voor de komende jaren lijkt de kans dat vrouwen doorstromen klein. Tegelijkertijd hebben zowel vrouwelijke coureurs als vrouwelijke fans te maken met seksistische opmerkingen en - in het geval van de fans - grensoverschrijdend gedrag.

Svenja Tillemans, voorzitter van fanclub 'Formule1 Vrouwen' kreeg na de Grand Prix op Zandvoort tussen de vijftig en de vijfenzeventig meldingen van grensoverschrijdend gedrag op vrouwelijke Formule1-fans.

"Ik kreeg zondagochtend al de eerste meldingen binnen van vrouwen die wangedrag hadden meegemaakt en mensen die wangedrag hadden gezien. Dat is anderhalve week later pas gestopt", zegt Tillemans. "Er is bijvoorbeeld aan borsten en billen gezeten om voor te dringen in de rij. Ook kregen vrouwen continu leuzen over zich heen."

Tillemans is sindsdien in gesprek met de organisatie op Zandvoort. "Ik ben er heel blij mee dat Zandvoort dit heel serieus opneemt en hier ook echt wat mee wil doen, zowel op de voorgrond als op de achtergrond."

Er zijn dames die aangeven niet meer naar het circuit te willen na de incidenten. "Dan breekt mijn race-hart. Degene die het hebben gedaan moeten wegblijven en die moeten bestraft worden. Niet de vrouwen die daar slachtoffer van zijn", aldus Tillemans.

'Rare reacties'

"Vrouwen moeten thuisblijven, vrouwen moeten in de keuken blijven", somt de Nederlandse coureur Beitske Visser op. Ook zij krijgt te maken met wangedrag van fans.

"Van andere teams heb ik wel respect gekregen, omdat ik binnen de autosport wel redelijk wat heb laten zien. Het zijn meer de mensen die thuis op het toetsenbord zitten te tikken, die het er niet altijd mee eens zijn. Die plaatsen dan rare reacties," zegt Visser.

Ook bij autocoureur Emely de Heus leidt het wangedrag wel eens tot frustratie. "Soms word ik er een beetje pissig van. Meestal is het iemand die zelf niet eens op de baan staat. Als hij naast me zou staan, zou ik hem waarschijnlijk vijf keer voorbijrijden", zegt de 19-jarige coureur.

Teleurstelling

Beide dames racen in de W-series, de hoogste klasse voor vrouwen. "Dat geeft ons de kans om ons te laten zien, want we rijden in hetzelfde weekend als de Formule 1", zegt Visser. "Het zorgt voor veel bekendheid in de autosport en daardoor stromen wij ook weer verder. Als niemand weet wie je bent, dan kom je ook niet verder", aldus De Heus.

Tot teleurstelling van Visser en De Heus zijn de W-series 3 races voor het einde van het raceseizoen afgebroken, vanwege financiële problemen in de organisatie.

Ondanks het wangedrag van sommige fans en het vroegtijdig stoppen van de W-series, verwacht De Heus dat er binnen tien jaar een vrouw in de Formule 1 rijdt.

Fysiek

Jan Lammers, voormalig Formule1-coureur, NOS-analist en sportief directeur van Grand Prix Nederland, ziet dat het ergonomisch en fysiek mogelijk is voor vrouwen om mee te doen.

Maar volgens hem is er wel meer nodig voor deelname. "Je hebt punten nodig. Je moet je echt kwalificeren. Om in de Formule2 te rijden moet je in de Formule3 punten halen, enzovoorts", aldus Lammers.

Visser en De Heus laten zich in ieder geval niet uit het veld slaan. "Ik denk altijd: als je een helm op hebt, is iedereen hetzelfde als ik," zegt De Heus. Visser: "Als mensen tegen mij zeggen dat ik iets niet kan, ben ik meer gemotiveerd om te laten zien dat ik het wel kan."