Jonker: 'Laat topspeelsters Spelen overslaan om overbelasting te voorkomen'

Voetbalsters hebben een te druk schema, dat zegt bondscoach Andries Jonker. Eén van de oplossingen is het spelen van minder toernooien, Jonker denkt dat het overslaan van de Olympische Spelen het meest logisch is. "Bij de mannen zijn Olympische Spelen niet voor de topspelers. Ik denk dat we met de vrouwen ook die kant op gaan. Dus elke twee jaar een EK of een WK, maar niet ook nog eens een toernooi in de tussenliggende jaren", zegt Jonker. Bij de mannen gaan er vooral spelers van onder de 23 jaar naar de Olympische Spelen, bij de vrouwen is er geen leeftijdsgrens en gaan landen doorgaans met dezelfde spelers waarmee ze ook een EK of WK spelen. De bondscoach ziet dat sommige van zijn speelsters wel heel weinig rust krijgen. "De kern van deze groep moet in zeven zomers, vijf toernooien spelen. Dat is in mannenvoetbal ondenkbaar." Hij zegt dat sommige speelsters afgelopen zomer één dag rust hadden voor ze zich bij hun club moesten melden.

"Er wordt een te groot beroep gedaan op deze vrouwen", zegt Andries Jonker. Daarom moeten er geen topspeelsters meer naar een toernooi als de Olympische Spelen gaan. - NOS

Jonker vindt het drukke schema "te veel van het goede" en ziet dat de goed gevulde speelkalender zorgt voor overbelasting en blessures. Daarom geeft hij speelsters rust. Zo heeft hij voor de komende twee interlands Vivianne Miedema en Jill Roord niet opgeroepen. Bij de vorige interlandperiode kregen Lieke Martens, Dominique Janssen en Stefanie van der Gragt rust. Voor die laatste had dat niet gehoeven, zo gaf Van der Gragt aan na de training in voorbereiding op de oefenwedstrijd met Costa Rica van aanstaande vrijdag. "Het was blijkbaar nodig, maar uiteindelijk wil ik er altijd bij zijn", zegt Van der Gragt, die wel snapt waarom de bondscoach dit doet. Jonker geeft aan dat de meeste speelsters een rustperiode fijn vinden. "Het wordt als heerlijk ervaren", zegt hij.

Stefanie van der Gragt kreeg bij de vorige oefeninterland rust. Ze wil eigenlijk alles spelen, maar snapt dat de trainer kijkt naar fitheid en speelsters rust geeft. - NOS

De Oranjevrouwen bereiden zich voor op oefenduels met Costa Rica (11 november in Utrecht) en Denemarken (15 november in Zwolle). Het Nederlandse vrouwenelftal werkt toe naar het WK in Australië en Nieuw-Zeeland in 2023. In de groepsfase treft Nederland de Verenigde Staten, Vietnam en een winnaar van de play-offs.