Meer dan 5 miljoen coronabesmettingen in India

In India is het aantal besmettingen met het coronavirus de 5 miljoen gepasseerd. Alleen in de VS zijn meer besmettingen geregistreerd. De afgelopen vijf dagen kwamen er per dag zo'n 95.000 nieuwe gevallen bij. Daarmee lijkt het virus zich in India veel sneller te verspreiden dan in andere landen. Het dodental staat inmiddels op meer dan 80.000. Dat is het hoogste officiële sterftecijfer na de VS en Brazilië.

Volgens NOS-buitenlandredacteur Devi Boerema liggen de aantallen waarschijnlijk nog veel hoger, omdat de testcapaciteit niet voldoende is. "En er is gekozen voor goedkopere testen, waardoor het aantal wel omhoog gaat, maar de betrouwbaarheid naar beneden." Daarnaast is het lastig om genoeg testen naar het platteland te krijgen.

"Ook is er landelijk onderzoek gedaan naar sporen van het coronavirus in het rioolwater en daaruit blijkt dat het aantal besmettingen mogelijk al op 6 miljoen ligt."

Alle uithoeken

In India werden eerst grote steden als Mumbai en de hoofdstad Delhi getroffen. Daarna verspreidde het virus zich naar kleinere steden en het platteland. Het is nu vastgesteld in alle uithoeken van het land. De vijf dichtstbevolkte staten zijn het zwaarst getroffen, met meer dan 60 procent van de gevallen.

"De gezondheidszorg in India stond al onder druk doordat er per 1000 inwoners maar zeven artsen zijn", zegt Boerema. "Op het platteland is de gezondheidszorg nog minder." Volgens het ministerie van Volksgezondheid zijn tot nu toe 155 zorgmedewerkers overleden aan de gevolgen van covid-19, onder wie 46 artsen.

In maart ging het land in lockdown, maar de restricties werden in mei losgelaten omdat de economie er te veel onder leed. De situatie kostte miljoenen mensen hun baan. Scholen, universiteiten en bioscopen blijven voorlopig nog dicht, maar de meeste mensen zijn weer aan het werk en de markten zijn open.

Ook mogen de meeste restaurants en bars weer alcohol schenken, waardoor het aantal bezoekers waarschijnlijk zal toenemen. "En het festivalseizoen komt eraan, met religieuze festivals en bruiloften, dus het ziet er niet goed uit", aldus Boerema.

Geen nieuwe lockdown

Deskundigen waarschuwen dat het sterftecijfer de komende weken verder kan toenemen door de versoepeling van de maatregelen. Toch sluit de overheid een tweede landelijke lockdown uit. Het aantal mensen dat aan corona overlijdt, is met 1,6 procent van de gevallen veel lager dan in Brazilië en de VS, waar het op 3 procent staat, blijkt uit cijfers van de Johns Hopkins Universiteit.

Het aantal gevallen kan nog steeds worden beperkt door meer te testen en besmette mensen en hun omgeving in quarantaine te laten gaan, zegt een Indiase specialist infectieziekten. Zij zegt dat India toe moet naar zoveel testen dat het aantal positieve testen wordt teruggebracht tot minder dan 5 procent of liever nog naar minder dan 1 procent.