Klimaattop Sharm-el-Sheikh ook podium voor maken afspraken over groene waterstof

Volgens het ministerie van Economische Zaken is de zoektocht naar groene waterstof in een versnelling gekomen als gevolg van de oorlog in Oekraïne.

"Waterstof is een absoluut cruciale pilaar onder de Nederlandse energietransitie. Dan kan je in Nederland namelijk staal maken en chemische producten en olie raffineren op een manier dat je geen CO2 uitstoot", zei Rutte. "Dan heb je wel partners nodig, zowel in research en kennis als daadwerkelijk in die groene waterstof."

Op de klimaattop heeft premier Rutte vanmiddag samen met de minister van Energie van het land Oman een verklaring ondertekend over groene waterstof. Volgens Rutte is dit een onmisbaar onderdeel van de toekomstige energievoorziening zonder fossiele brandstoffen.

Nederland maakt met steeds meer landen voorlopige afspraken voor de levering van groene waterstof. Dat zei premier Rutte vanmiddag op de wereldwijde klimaattop in het Egyptische Sharm-el-Sheikh. Met die afspraken moet het voor bedrijven en onderzoekers gemakkelijker worden om kennis over groene waterstof op te doen, en daadwerkelijk leveringscontracten door de markt af te kunnen sluiten.

Premier Rutte hield vanmiddag ook een speech op de top. Kwetsbare landen zijn terecht bezorgd over de schade die ze kunnen leiden als gevolg van klimaatverandering, zei hij. "Het Afrikaanse continent zit in de frontlinie van een klimaat-noodtoestand die het niet zelf heeft gecreëerd."

Dat komt, zegt hij, door de beschikbare hoeveelheid land om zonne- en windenergie op te kunnen wekken, de havens en technische kennis die Oman heeft, en ook de industrie die er al is voor olie en gas. "Dus we denken dat we alle ingrediënten hebben die nodig zijn."

Ook voor Oman is groene waterstof belangrijk, zegt de minister van Energie van Oman, Salim Al Aufi, die de verklaring samen met Rutte ondertekende. "We kunnen het voor een aantrekkelijke prijs leveren, waar de wereld behoefte aan heeft." Zijn land is volgens hem uitermate geschikt voor het maken van groene waterstof.

Het maken van afspraken met andere landen toont aan dat de strijd tegen klimaatverandering in een nieuwe fase is gekomen. Landen proberen hun energietransitie te versnellen, en daar horen deze afspraken ook bij. Nederland wil bovendien de grootste doorvoerhaven van groene waterstof in Europa worden.,

Nederland heeft ook zelf grote ambities met groene waterstof. De bedoeling is dat het ook in eigen land gemaakt gaat worden, met overtollige zonne- of windenergie. Maar Nederland zal nooit zelf voldoende waterstof kunnen maken, zo is de verwachting, en daarom wordt naar andere landen gekeken.

In de Egyptische badplaats Sharm-el-Sheikh wordt de komende twee weken geprobeerd de opwarming van de aarde af te remmen. Zo'n honderd staatshoofden en regeringsleiders houden vandaag en morgen een speech. Eerder vandaag zei VN-secretaris-generaal Antonio Guterres dat de uitstoot van broeikasgassen en de temperatuur op aarde nog steeds stijgen. "Onze planeet nadert snel kantelpunten, die de klimaat-chaos onomkeerbaar maken."

De premier van Barbados, Mia Mottley, zei: "Hoe kunnen bedrijven de afgelopen drie maanden 200 miljard dollar aan winst maken en niet verwachten dat ze van elke dollar winst ten minste tien cent bijdragen aan een verlies- en schadefonds. Want dit is wat onze mensen verwachten." Oud-vice-president Al Gore van de VS zei: "Wij allemaal hebben een geloofwaardigheidsprobleem: we praten en we beginnen te handelen, maar we doen nog niet genoeg."

De Franse president Macron benadrukte dat de oorlog in Oekraïne niet de aanpak van het klimaatprobleem in de weg mag zitten. "We zullen onze verplichtingen aan het klimaat niet opofferen vanwege de Russische dreiging op het gebied van energie. Dus alle landen moeten hun verplichtingen blijven nakomen."

Ontbossing

Een groep van 24 landen lanceerde in Egypte een samenwerking om versneld ontbossing tegen te gaan. In deze groep landen staat meer dan een derde van de bossen wereldwijd. Er is 3,6 miljard dollar mee gemoeid. Geen van de landen met de grootste hoeveelheid bos, Brazilië, Indonesië en de Democratische Republiek Congo, doen mee met de nieuwe samenwerking, al worden daar nog wel gesprekken over gevoerd.