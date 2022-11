Laatste optreden Terschellingers Hessel & Tess: 'We waren onderdeel van vakanties'

Hessel van der Kooij (67) opende ongeveer vijftig jaar geleden zijn café in het eilanddorp Hoorn. Al snel begon hij daar te spelen op een gitaar en hij is altijd muziek blijven maken. Eilandbewoners, maar ook heel veel toeristen kennen hem van de live-optredens in zijn kroeg.

Het was jarenlang zo'n 250 avonden per jaar vaste prik in café De Groene Weide op Terschelling: een optreden van Hessel en dochter Tess. Na 25 jaar namen ze gisteravond afscheid. Ze stoppen met optreden.

Hessel brak in 1985 door met de hit Terug naar Terschelling. In de jaren erna trad hij onder meer op in een uitverkocht Ahoy in Rotterdam, in Thialf in Heerenveen, in Vredenburg in Utrecht en heel vaak in zijn eigen kroeg op Terschelling.

In de Nederlandse muziekwereld is Hessel altijd een buitenstaander geweest, zegt Piet Noordenbos, bewoner van Terschelling. "Hij was niet in te huren, je kon hem niet boeken. Hij deed wel praatprogramma's, maar was niet in muziekshows. Dat wilde hij niet. Hij vond dat hij in het weekend in de kroeg moest zijn, voor de mensen die voor hem kwamen. Hij was zijn publiek trouw, maar zette zich op die manier eigenlijk buitenspel."

Corona

De afgelopen decennia stond hij vaak op het podium met zijn dochter Tess (42). Twee jaar geleden wilden Hessel & Tess nog één keer op een groot podium knallen. Opnieuw in Ahoy in Rotterdam, dertig jaar nadat Hessel daar voor het eerst had gestaan. Maar corona gooide roet in het eten. Op het laatste moment werd alles afgezegd. Nu stopt het duo, vanwege stemproblemen van Tess.

Noordenbos denkt dat het stoppen van Hessel en Tess invloed heeft op het toerisme op Terschelling. "Ik zeg altijd dat er drie grote ambassadeurs van Terschelling zijn: Camping Appelhof, Joop Mulder van Oerol en Hessel. Zij waren de stichters van het toerisme op Terschelling."