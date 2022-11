Jihadisme nog altijd grootste terroristische dreiging in Nederland

Het rapport signaleert dat zorg over Nederlandse IS-vrouwen in kampen in Noordoost-Syrië weinig reuring brengt onder Nederlandse jihadisten. Begin deze maand werden twaalf vrouwelijke uitreizigers met hun kinderen teruggehaald naar Nederland , vanuit Syrië.

"Maar ook vrouwen kunnen een bedreiging zijn omdat zij anderen kunnen rekruteren, inspireren of stimuleren tot het plegen van een terroristische daad", aldus de NCTV in het tweejaarlijkse dreigingsbeeld.

Toch zijn er nog steeds jihadisten die een aanslag zouden willen plegen in Nederland, aangespoord door oproepen van groeperingen als Islamitische Staat en Al-Qaida. Het lijkt nu vrij rustig omdat er wereldwijd geen triggers zijn, zoals eerder de jihadistische strijd in Syrië en Irak (2008-2012). Met name sinds 2012 vertrok een groep van zo'n 300 Nederlandse moslims - mannen, vrouwen en kinderen - naar Syrië om daar met jihadistische strijdgroepen mee te vechten tegen de Syrische president Assad en om in een kalifaat te leven.

De jihadistische beweging in Nederland stabiliseert. Maar van die beweging gaat nog wel steeds de grootste terreurdreiging uit, constateert de Nationaal Coördinator Terrorisme en Veiligheid (NCTV) in de nieuwste risicoanalyse voor de Nederlandse samenleving. Daarin werd ook geconcludeerd dat complotextremisten de democratische rechtsorde kunnen aantasten.

Het grootste deel van de 300 uitreizigers is niet meer betrokken bij de jihadistische strijd. Zo zijn 105 volwassenen en 25 kinderen zijn volgens de AIVD inmiddels overleden. 23 volwassenen en 32 kinderen zitten in de regio in detentie of een opvangkamp.

30 procent van de Nederlandse uitreizigers (volwassenen en kinderen) is terug in Nederland of een ander thuisland, meestal het land van een tweede nationaliteit. 82 volwassen Nederlanders en 68 kinderen (hier of daar geboren) kwamen naar hier, 20 volwassenen en 45 kinderen gingen naar een derde land.

Van de ongeveer zeventig volwassenen die overblijven vermoedt de AIVD dat ze nog steeds aangesloten zijn bij een terreurgroep.