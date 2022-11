Damwereldkampioen Boomstra (29) stopt: 'Jongensdromen waargemaakt'

Dammer Roel Boomstra stopt. De drievoudig wereldkampioen keert vanaf het einde van het jaar niet meer terug aan het dambord. De 29-jarige Boomstra gaat zich richten op zijn carrière als software-programmeur.

Boomstra werd in 2016, 2019 en 2022 gekroond tot beste dammer ter wereld. Zes jaar geleden versloeg hij Jan Groenendijk, drie jaar later hield hij Aleksandr Schwarzman uit Rusland van diens vijfde wereldtitel af en eerder dit jaar was Boomstra opnieuw Schwarzman de baas, waarin hij na een spannende tweekamp de titel in een tie-break pakte.