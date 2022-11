Handbalsters ruim langs medegastland Noord-Macedonië, zeker van hoofdronde EK

Een flinke dosis zelfvertrouwen, een uitstekend doelsaldo en een plek in de hoofdronde. Dat is de oogst van de Nederlandse handbalsters in hun tweede groepsduel op het EK.

Medegastland Noord-Macedonië werd in Skopje met 30-15 geklopt. Het was een probleemloze zege voor de ploeg van bondscoach Per Johansson. Na een stormachtig begin stond het na 8 minuten al 6-1 voor Oranje. Bij rust was het 17-9.

In de tweede helft liet Oranje - dat in 2019 wereldkampioen werd - de teugels wat vieren. Het zwakke Noord-Macedonië kon lange tijd gelijke tred houden.

Ruim een kwartier zonder tegengoal

Pas toen de tegenstander in de slotminuten vermoeid begon te raken kon Nederland uitlopen naar een marge van meer dan tien treffers. In die fase hielden keepsters Rinka Duijndam en Yara ten Holte ruim een kwartier hun doel schoon.