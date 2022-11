Republikeinen vergeven kandidaat Walker veel, want 'de Senaat moet weer rood kleuren'

Hij heeft geen politieke ervaring, hij heeft aantoonbaar meerdere keren gelogen en hij wordt achtervolgd door schandalen. Nee, dit gaat niet over voormalig president Trump, maar over sportlegende Herschel Walker. Hij maakt morgen een goede kans om senator te worden voor zijn staat Georgia. Als het hem lukt, kan hij de Republikeinse Partij aan een meerderheid helpen in het Congres.

De Democratische Partij van president Biden heeft nu nog een krappe meerderheid in beide kamers van het Congres. Maar bij de verkiezingen morgen verliezen de Democraten hoogstwaarschijnlijk de macht in het Huis van Afgevaardigden. In de Senaat kan Biden nu nog rekenen op de krapst mogelijke meerderheid voor zijn partij. De strijd om de Senaat wordt in een handvol staten beslist, een van die staten is Georgia.

Herschell Walker rijdt al wekenlang met een grote rode touringcar door Georgia. Een van de laatste stops is in het stadje Athens, waar hij zijn faam verwierf. Daar speelde hij in de jaren tachtig football in het universiteitsteam, de Bulldogs. Hij was een van de beste running backs ooit. Zijn oude ploeg ontvangt vandaag Tennessee. In het stadion zitten 92.000 uitgelaten fans, maar ook buiten het stadion is het al feest voor de wedstrijd begint. De stad verandert in een grote tailgate party, een typische Amerikaanse football-traditie. Op parkeerplaatsen staan supporters bij hun auto's te barbecueën en bier te drinken. "Walker is voor ons wat Lionel Messi voor jullie is", zegt een jonge supporter. Verslaggever Simone Tukker keek mee bij een tailgate party en bezocht de campagnes van de Democraten en Republikeinen:

