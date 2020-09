Twee arrestaties in zaak van dode man in water Haarlem

De politie heeft twee mannen aangehouden voor de dood van de 31-jarige man die in april werd gevonden in een meer in Haarlem. De twee verdachten zijn 33 jaar oud en komen uit IJmuiden en Haarlem.

Op 7 april werd het lichaam van Gregori Maduro gevonden in de Mooie Nel, in een recreatiegebied ten noorden van Haarlem. Een voorbijganger ontdekte zijn verpakte en verzwaarde lichaam bij de steigers van een paviljoen. Maduro had geen vaste woon- of verblijfplaats.

Beloning voor gouden tip

Vrij snel na de vondst werd bekendgemaakt dat het slachtoffer door een misdrijf om het leven was gekomen. In juni loofde de politie een beloning van 15.000 euro uit voor een gouden tip over de zaak.

De politie is nog bezig met het onderzoek en vraagt mensen die meer informatie hebben zich te melden, meldt NH Nieuws.