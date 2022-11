Topscorer Hertzberger heeft Oranje en Parijs nog niet uit zijn hoofd gezet

De hockeyers van Rotterdam rolden zondag Amsterdam met 6-1 op. Een forse uitslag, maar opmerkelijk genoeg had de topscorer van de hoofdklasse maar een gering aandeel: Jeroen Hertzberger zette de eindstand op het bord en tilde daarmee zijn doelpuntentotaal naar negentien stuks in elf duels. Ondanks zijn 36 jaar is de geboren Maasstedeling nog even gretig als altijd. Ook Oranje profiteerde lang van zijn scoringsdrift, getuige zijn - zo leert zijn eigen site - 127 treffers in 267 interlands. Maar die productie is tot stilstand gekomen. Bondscoach Jeroen Delmée, die vorig jaar na de Olympische Spelen in Tokio het stokje van Max Caldas overnam, doet geen beroep meer op hem.

"Omdat de nieuwe groep waarmee ik begonnen ben, niet verzaakt heeft", legt Delmée desgevraagd uit. "En dan investeer ik liever in de jeugd, ook met het oog op Parijs, in plaats van terug te vallen op iemand die niets te verwijten valt maar in de concurrentiestrijd zit met jongens die een langere toekomst hebben. Dat heb ik ook met hem besproken." Stip aan de horizon Parijs staat voor de Olympische Spelen, die de Franse hoofdstad in 2024 in huis heeft. En die zitten toch ook nog altijd in het achterhoofd van Hertzberger, hoewel hij sinds de zomer niet meer in de plannen van de bondscoach voorkomt en dus ook geen uitnodiging hoeft te verwachten voor het WK dat in januari in India gehouden wordt.

Jeroen Hertzberger in actie tijdens de Spelen Tokio - ANP

"Ik ga voor Rotterdam en het hoogst haalbare", blijft de drievoudig olympiër (2008, 2016 en 2020) niettemin strijdbaar. "En het hoogst haalbare is Oranje. Ik heb ook uitgesproken dat ik niet stop met Oranje. Ik wil graag nog voor Oranje spelen. Zolang die stip aan de horizon er is, zal ik er alles aan doen om te proberen dat te bereiken." Delmée sluit niets uit en zegt dat de deur nog altijd op een kier staat. Maar veel beweging lijkt er toch niet in te zitten. "Er is bij Oranje lang doorgegaan met een oude groep en er is nu een verjongingskuur ingezet. Die is ook echt nodig om op de lange termijn te kunnen presteren", aldus de 401-voudig international met twee olympische en twee wereldtitels op zijn naam.

WK 2023 in India Woensdag maakt bondscoach Jeroen Delmée de selectie bekend voor het WK van begin volgend jaar in India. Het titeltoernooi begint op 13 januari en zal twee weken duren: de finale is op 29 januari in Bhubaneswar. Nederland treft in de poulefase achtereenvolgens Maleisië (14 januari), Nieuw-Zeeland (16 januari) en Chili (19 januari).

Zijn verjongde ploeg moet in India ervaring opdoen. "Wil je top zijn op de Spelen, dan denk ik dat het een duidelijke meerwaarde heeft om een toptoernooi gespeeld te hebben." Waarmee hij allerminst het mondiale titeltoernooi tot veredelde oefenstage wil degraderen. "Er ligt meer nadruk op de Spelen dan op het WK, maar ook dat toernooi is voor ons een piekmoment." Topsporter pur sang Delmée ziet in Hertzberger "een topsporter pur sang". "En ik ben ook echt niet blind voor wat Jeroen aan het doen is. Maar ik kijk ook een beetje tegen wie hij al die goals maakt. Tegen HDM, Voordaan en Schaerweijde", wijst hij op de mindere goden in de hoofdklasse. "Dat neemt niet weg dat het nog steeds heel bijzonder is wat hij doet. Maar ik denk dat ook de lange termijn belangrijk is."

Wat de spits van Rotterdam betreft, komt hij daar ook nog in voor. "In het leven heb je niet altijd in de hand wat er gebeurt. Het enige wat ik kan doen is blijven laten zien dat ik goed ben, blijven laten zien dat leeftijd geen rol speelt. Hard trainen doe ik altijd al. Ik sta elke dag op met het idee van 'beter worden, beter worden'. En dan zien we wel waar het toe leidt." "Ik heb al zo veel interlands gespeeld, en al zo veel toernooien. Het gaat niet om een laatste hoofdstuk of zo. Ik wil gewoon dat Oranje wint. En als die kans met mij groter is, moet ik misschien meedoen. En als het zonder mij kan, dan is dat maar zo. Maar ik ben topsporter en als ik een van de beste aanvallers van Nederland ben, vind ik dat ik dat team thuis hoor. Zo is het, en niet minder."

