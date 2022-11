Brazilië met 39-jarige Alves naar WK, Antony danst van geluk na uitverkiezing

In onderstaande video is te zien hoe 11-voudig international Antony op de WK-selectie reageerde.

Oud-Ajacied Antony is ook geselecteerd door bondscoach Tite, die in zijn keurkorps van 26 spelers liefst negen aanvallers heeft uitgenodigd. Bijna alle spelers zijn actief bij Europese topclubs. Alleen reservedoelman Weverton (Palmeiras), middenvelder Everton Ribeiro en aanvaller Perdo (beiden Flamengo) spelen in eigen land.

124-voudig international Alves is sinds afgelopen zomer actief in de Mexicaanse competitie bij Pumas. Hij kan de oudste speler ooit worden in het Braziliaanse elftal. Met Chelsea-verdediger Thiago Silva (38) zit er nog een oudgediende in de WK-selectie.

De oudste speler op een WK is Alves bij lange na niet. In 2018 stond de 45-jarige Essam El-Hadary in het doel bij Egypte. De Kameroense spits Roger Milla (42) is de oudste veldspeler ooit op een mondiale eindronde.

Gedeeld topscorer Liverpool

Firmino speelde 55 interlands voor Brazilië en maakte daarin zeventien doelpunten. De spits is met zes treffers in twaalf duels gedeeld topscorer van Liverpool dit seizoen.

Flamengo-aanvaller Pedro vroeg direct nadat hij voor het WK geselecteerd werd zijn vriendin ten huwelijk.