Anti-Zwarte Piet-demonstranten leggen gemeenteraadsvergadering Emmen stil

Zo'n tien actievoerders tegen Zwarte Piet hebben vanmiddag een gemeenteraadsvergadering in Emmen stilgelegd. Ze zijn boos dat in Emmen bij de intocht van Sinterklaas Zwarte Pieten zijn en wilden dat de gemeente dat tegenhoudt.

De raad vergaderde over de begroting van volgend jaar, toen de demonstranten van de publieke tribune opstonden en naar het midden van de raadszaal liepen. "Kick out Zwarte Piet", riepen ze. Op spandoeken stond: 'Geen Zwarte Piet Ook Emmen Niet' en 'Emmen Kan Het', is te zien op foto's van RTV Drenthe. De betogers weigerden te vertrekken.

Actiegroep weigert te vertrekken

Volgens een woordvoerder van de gemeente was de actie niet aangekondigd, maar gaf de burgemeester de demonstranten toch de ruimte om hun verhaal te doen. "Daarna is hun gevraagd de raadszaal te verlaten, maar de actiegroep weigerde dit en bleef zitten."

De politie heeft, op verzoek van de gemeente, de actievoerders uiteindelijk uit de raadszaal gehaald. Het is de bedoeling dat de vergadering over de begroting vandaag nog verdergaat.

De woordvoerder van de gemeente benadrukt dat de gemeente geen subsidie verleent voor de intocht van Sinterklaas. Er is wel overleg met de comités die de sinterklaasactiviteiten organiseren. Het is niet duidelijk in hoeverre de gemeente betrokken is bij de beslissing om Zwarte Pieten in te zetten bij de intocht.

Extinction Rebellion

De verantwoordelijkheid voor de actie is opgeëist door Extinction Rebellion, dat in een persbericht schrijft dat elf activisten bij het protest betrokken waren. Ze zeggen dat ze solidair zijn met de antiracismebeweging en hiermee de acties van Kick Out Zwarte Piet steunen.

"Met een sit-in tijdens de raadsvergadering confronteren de actievoerders de lokale politiek en eisen dat de gemeente Emmen, als een van de laatste in Nederland, afstand doet van Zwarte Piet", staat in de verklaring.