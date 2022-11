12 mensen aangehouden na anti-Zwarte Piet-demonstrantie Emmen

Twaalf actievoerders zijn aangehouden nadat ze vanmiddag een gemeenteraadsvergadering verstoorden in Emmen. Ze willen dat de stad het uiterlijk van de pieten bij de intocht van Sinterklaas aanpast. Vorige maand zei de organisatie tegen RTV Drenthe het aantal Zwarte Pieten langzaam af te bouwen.

De raad vergaderde over de begroting van volgend jaar, toen de demonstranten van de publieke tribune opstonden en naar het midden van de raadszaal liepen. "Kick out Zwarte Piet", riepen ze. Op spandoeken stond: 'Geen Zwarte Piet Ook Emmen Niet' en 'Emmen Kan Het', is te zien op foto's van RTV Drenthe.

Volgens een woordvoerder van de gemeente was de actie niet aangekondigd, maar gaf de burgemeester de demonstranten toch de ruimte om hun verhaal te doen. "Daarna is hun gevraagd de raadszaal te verlaten, maar de actiegroep weigerde dit en bleef zitten."

De betogers gaven aan dat ze niet wilden vertrekken voordat Emmen het uiterlijk van de pieten bij de intocht van Sinterklaas aanpast.

Livestream

De politie heeft, op verzoek van de gemeente, de actievoerders uiteindelijk uit de raadszaal gehaald. Dat was te zien op een livestream van Extinction Rebellion. De actievoerders zitten momenteel vast en worden gehoord.

De woordvoerder van de gemeente benadrukt dat de gemeente geen subsidie verleent voor de intocht van Sinterklaas. Er is wel overleg met de comités die de sinterklaasactiviteiten organiseren. Het is niet duidelijk in hoeverre de gemeente betrokken is bij de beslissing om Zwarte Pieten in te zetten bij de intocht.

De raadsvergadering, die door de actie ongeveer anderhalf uur vertraging opliep, is weer hervat.

Eerder op de dag was ook een klimaatactie van Extinction Rebellion bij het gemeentehuis van Emmen. Of dezelfde activisten later de raadsvergadering hebben verstoord, kon de gemeente niet zeggen.