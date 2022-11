Stroomuitval treft nu ook Cherson, waar men wacht op de grote slag

In grote delen van de bezette Oekraïense stad Cherson is er sinds gisteren geen elektriciteit meer. Aanvankelijk kwam er ook geen druppel meer uit de kraan, maar een inwoner laat weten dat er vandaag beperkt weer stromend water is.

Moskou en Kiev beschuldigen elkaar van schieten op energiecentrales, waardoor de stroom was uitgevallen. Hoewel Rusland al weken probeert de stad te ontruimen, zijn er nog altijd burgers aanwezig in Cherson. Nooit eerder in de oorlog kregen zij te maken met grootschalige stroomuitval en lege waterleidingen.

"Bijna de hele stad zit zonder elektriciteit", zei inwoner Serhi vanmorgen tegen de NOS. "Water werd net weer gegeven, maar er is nog altijd geen licht." Inmiddels melden bewoners op Telegram dat in sommige wijken de stroom weer is hersteld. Maar in andere gebieden blijven de lichten noodgedwongen uit.

'Verhoogde militaire dreiging'

Ondertussen zou elk moment de langverwachte slag om Cherson kunnen beginnen. Vanwege "een verhoogde militaire dreiging" mogen voorlopig geen burgers meer de Dnepr-rivier oversteken, melden de Rusland geïnstalleerde autoriteiten vandaag. Maar het blijft gissen of het Oekraïense leger daadwerkelijk aanstalten maakt tot een groot offensief.

Oprukkende Oekraïense strijdkrachten willen de al sinds eind februari bezette plaats koste wat het kost heroveren. Russische troepen zouden zich in de omgeving hebben verschanst. De stad is zowel strategisch als symbolisch van grote waarde voor beide partijen.

Deportaties

Vele duizenden inwoners hebben de stad inmiddels verlaten. President Poetin beweerde afgelopen vrijdag dat deze 'evacuatie' nodig is om 'burgers te beschermen'. Maar Oekraïne noemt het deportaties: burgers hebben geen keus behalve naar andere door Rusland beheerste gebieden te gaan.

Het is onduidelijk hoeveel burgers er nog zijn in de stad waar voor de invasie bijna 300.000 mensen woonden. Inwoners spreken van grootschalige plunderingen door de bezetters.

Desondanks gaat het openbare leven in Cherson min of meer door, zo is te zien op deze videobeelden van een markt afgelopen zaterdag: