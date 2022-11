Depay niet in selectie Barcelona voor laatste duel, Bayern verwacht De Ligt snel terug

Memphis Depay ontbreekt ook in de laatste competitiewedstrijd van FC Barcelona voor het WK. De aanvaller staat al sinds eind september aan de kant met een spierblessure, die hij opliep in de Nations League-wedstrijd met Oranje tegen Polen.

Vorige sprak Barcelona-trainer Xavi Hernández nog de hoop uit dat Depay voor het WK nog minuten zou kunnen maken, maar het competitieduel met Osasuna van dinsdag komt toch nog te vroeg.

De Ligt bijna fit?

Vanuit München was er wel voorzichtig positief nieuws over Matthijs de Ligt. De Oranje-verdediger kan volgens trainer Julian Nagelmann eind deze week weer aansluiten bij de selectie.

De Ligt kampt sinds eind vorige maand met een knieblessure en kwam sindsdien niet meer in actie. De thuiswedstrijd van Bayern van dinsdag tegen Werder Bremen komt nog te vroeg voor de international. "Maar ik heb er alle vertrouwen in dat Matthijs er tegen Schalke 04 weer bij is", aldus Nagelsmann.

Louis van Gaal maakt vrijdag zijn selectie voor het WK in Qatar bekend. De bondscoach heeft herhaaldelijk gezegd dat Depay vanwege zijn prestaties in Oranje min of meer zeker is van een plek in de groep van 26. De speler heeft door zijn blessure slechts 183 speelminuten in de benen dit seizoen.