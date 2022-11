RIVM: coronaprik voorkwam minimaal 88.000 ziekenhuisopnames

De Nationale Intensive Care Evaluatie (NICE) registreerde in dezelfde periode bijna 45.000 opnames van mensen met covid-19. "Het aantal ziekenhuisopnames dat is voorkomen is dus twee keer zo groot als het werkelijke aantal ziekenhuisopnames", aldus het RIVM.

Over de analyse

Voor de analyse van het RIVM zijn gegevens gebruikt van het werkelijke aantal ziekenhuisopnames van stichting NICE, de geschatte vaccineffectiviteit per dag en de vaccinatiegraad voor de basisserie, booster en eerste herhaalprik.

Sinds 25 januari 2022 houden ziekenhuizen bij of mensen door of met een coronabesmetting in het ziekenhuis zijn opgenomen. Mensen bij wie covid-19 niet de reden van opname was, zijn vanaf dat moment niet meer meegenomen in de analyse.

Voor het bepalen van de vaccinatiegraad zijn onder meer gegevens uit het registratiesysteem voor vaccinaties (CIMS) en gegevens over vaccinaties van de GGD's gebruikt.