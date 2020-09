Bekende Amerikanen boycotten Facebook wegens 'valse informatie en haat'

Veel grote bedrijven, zoals Starbucks, Unilever en Coca-Cola gaven gehoor aan die oproep, omdat ze vinden dat het sociale netwerk te weinig doet tegen racisme en haatzaaien, maar ook tegen de verspreiding van desinformatie over bijvoorbeeld corona en de presidentsverkiezingen.

De boycot is een initiatief van de #StopHateforProfit-campagne, die is opgericht door Amerikaanse burgerrechtenbewegingen en inmiddels de steun heeft van duizenden bedrijven en grote burgerrechtenorganisaties. Zij riepen bedrijven dit voorjaar op om in juli niet op Facebook en Facebook-dochter Instagram te adverteren. Het uitblijven van advertentie-inkomsten zou het sociale mediaplatform dwingen het beleid te veranderen.

Onder meer acteur Leonardo diCaprio, zangeres Katy Perry en realitysterren The Kardashians doen mee aan de boycot, die 24 uur duurt. "Ik kan niet werkeloos toekijken terwijl deze platforms een oogje dichtknijpen voor groepen en posts die hatelijke desinformatie verspreiden", schrijft Perry op Instagram.

Tientallen Amerikaanse beroemdheden plaatsen vandaag niks op Facebook en Instagram, uit protest tegen het verspreiden van "haat, propaganda en valse informatie" via sociale media.

Facebook-oprichter Mark Zuckerberg gaf in juni toe dat het platform op dit gebied nog veel te winnen heeft, hoewel het bedrijf "zero tolerance" heeft wat betreft haatzaaien. Ook zouden advertenties worden verboden die beweren dat "mensen van een specifiek ras, etniciteit, nationale afkomst, religieuze overtuiging, kaste, seksuele geaardheid, genderidentiteit of immigratiestatus" een bedreiging vormen voor anderen.

Beïnvloeding

Maar dat is te weinig, vinden velen. "De ongecontroleerde en vage 'veranderingen' van Facebook schieten gevaarlijk tekort ten opzichte van wat nodig is om onze democratie te beschermen", verklaren de initiatiefnemers van #StopHateforProfit. Met de presidentsverkiezingen in het vooruitzicht moet het platform meer doen tegen het verkeerd informeren en beïnvloeden van kiezers, menen zij.

"Ik kan niet toekijken en zwijgen, terwijl deze platforms de verspreiding van haat, propaganda en verkeerde informatie blijven toelaten, gecreëerd door groepen om verdeeldheid in Amerika te zaaien," zei realityster Kardashian West. "Verkeerde informatie die op sociale media wordt gedeeld, heeft een ernstige impact op onze verkiezingen en ondermijnt onze democratie".