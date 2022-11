Elon Musk doet bij Twitter in een week wat normaal honderd dagen kost

Zo'n 3700 Twitter-medewerkers raakten bij de ontslagronde hun baan kwijt. Tekenend was het feit dat nog dit weekend tientallen van hen zijn gevraagd terug te keren, schrijft persbureau Bloomberg . Hun ontslag bleek een fout of hun kennis was tóch noodzakelijk en managers kwamen daar te laat achter. De abonnementsdienst voor verificatie (de 'blauwe vinkjes') is twee dagen uitgesteld, schrijft The New York Times , uit vrees voor misbruik rond de Amerikaanse tussentijdse verkiezingen die morgen plaatsvinden.

War Room

Alles wordt momenteel in grote haast ontwikkeld en doorgevoerd. Wat de kans op fouten een stuk groter maakt. Hoe het huidige Twitter-bestuur eruit ziet is daarnaast onduidelijk. Zeker is alleen dat Musk zichzelf tot ceo heeft gekroond.

Hij heeft zichzelf omringd met vertrouwelingen. De Financial Times schrijft dat ze samen vanuit een zogeheten War Room - de kantoorruimte waar vanuit alles wordt aangestuurd - allerlei plannen bedenken. Daar houden durfinvesteerders Jason Calacanis en David Sacks zich bezig met nieuwe functies, heeft Musks persoonlijke advocaat Alex Spiro beleid en juridische zaken onder zich en houdt Jared Birchall, die Musks kapitaal beheert, zich bezig met de financiën.

Musk heeft zover bekend het personeel nog niet toegesproken. Medewerkers moeten het hebben van wat hij via Twitter meldt. Musks enige directe bericht kwam in de vorm van een mail waarin de grote ontslagronde werd aangekondigd. Al was voor iedereen duidelijk dat hij erachter zat werd die niet ondertekend door hemzelf, maar met 'Twitter'.

Plots verdwenen uit videovergadering

De ontslagronde zelf verliep in grote chaos en onzekerheid. The New York Times beschreef een videovergadering waar opeens iemand uit verdween: de persoon bleek ontslagen te zijn en raakte per direct de toegang kwijt. Een lijst van wie er nog wel werkzaam was, lijkt er niet te zijn. Technieuwsbrief Platformer schrijft dat mensen elkaar berichten stuurden via communicatieplatform Slack: wie reageerde werd toegevoegd aan een lijst in Google Docs.

Musk zegt dat zwaar snijden in het personeelsbestand nodig is. Het bedrijf verliest 4 miljoen dollar per dag.